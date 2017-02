CAMPO GRANDE Celta cai em córrego e condutora fica ferida; carro teria sido fechado por moto Vítima foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa

Celta conduzido por jovem, aparentemente de 25 anos, caiu no córrego da Avenida Fernando Corrêa da Costa quase esquina com a Rua José Antônio, região central de Campo Grande. O acidente aconteceu por volta das 10h20min de hoje.

A condutora seguia no sentido centro, quando por motivos desconhecidos, perdeu o controle da direção. Informações apuradas no local dão conta de que um motociclista teria 'fechado' a condutora e provocado o acidente.

De acordo com o tenente dos bombeiros, Wagner Moreira Lopes, a vítima foi socorrida para a Santa Casa com escoriações pelo corpo. Ainda segundo o militar, não se sabe se a jovem usava o cinto de segurança. “Já estava fora do carro quando chegamos. Ela deve ter saído para não se afogar porque entrava água", informou.

O enfermeiro Fabrício Vilela, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que também fez o primeiro atendimento, disse que a vítima não exalava cheiro de bebida alcoólica. Ele acredita que a condutora usava o cinto de segurança no momento do acidente, senão teria ferimento no rosto. A víitma sofreu somente escoriações nos braços e pernas.

A Polícia de Trânsito está no local e as circunstâncias do acidente serão apuradas.