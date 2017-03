OPORTUNIDADE CCR MSVia seleciona jovens para

Programa de Aprendizagem Currículos deverão ser entregues na recepção da concessionária

A CCR MSVia está recebendo currículos de jovens com idades entre 14 e 24 anos que queiram participar do Programa de Aprendizagem. O programa de oportunidades aos jovens é desenvolvido pela empresa em conjunto com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), em Campo Grande.



Os interessados devem estar cursando entre o 9º ano do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio. Também é preciso ter disponibilidade para trabalhar pela manhã ou à tarde. Candidatos devem apresentar currículo atualizado, juntamente com comprovante de matrícula e boletim de notas de 2016.

Os currículos poderão ser entregues na recepção da CCR MSVia, à Avenida Zilá Corrêa Machado, 5.600, na Vila Moreninha (altura do km 471,8 da BR-163/MS) ou cadastrar-se no site da empresa, clicando em "Trabalhe Conosco".