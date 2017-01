CAMPO GRANDE 'Casal da Hilux' se apresenta à polícia e confessa ter assassinado jovem de 18 anos Crime teria acontecido por antiga desavença e supostas ameaças da vítima

Suspeitos de assassinarem Wesley Julião Barbosa de Almeida, de 18 anos, no último dia 14, um homem, de 30 anos e sua companheira, também de 30, se apresentaram na 4ª Delegacia de Polícia ontem (23) e confessaram o crime. Eles usaram a caminhonete, modelo Hilux do pai da mulher, um policial aposentado, para cometer o crime.

O casal compareceu na unidade e explicou que o crime foi motivado por uma desavença antiga. Em dezembro do ano passado, o suspeito estava cumprindo pena na Casa do Albergado quando Wesley apareceu no local com uma arma, ameaçando matá-lo. Wesley havia sido detido, mas mesmo liberado, continuou rondando o local.

A delegada Célia Maria Bezerra disse ao Portal Correio do Estado que Wesley estaria fazendo as ameaças na tentativa de vingar a morte de Carlos Eduardo Palim, de 15 anos, assassinado a tiros em julho de 2016 no Bairro Tiradentes.

No dia do crime, a vítima havia recém-saído do albergue e estava a caminho da casa de um familiar quando foi morto.

Ainda de acordo com o relato do homem, Wesley fez menção de estar armado e, com isso, pegou a arma do sogro e começou a atirar contra a vítima, que estava com a esposa e o filho de 2 anos. O revólver calibre .38 estava sob o banco do passageiro e pertencia ao pai da mulher do suspeito.

Prisão preventiva foi decretada para o casal que será indiciado por homicídio doloso e, se condenado, poderá cumprir pena de 6 a 20 anos de prisão. O sogro do homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, receptação, pois com ele havia sido apreendido um celular roubado e por emprestar a arma e o veículo para o crime.

PRISÃO DO POLICIAL APOSENTADO

O ex-policial, de 57 anos, informou que emprestou o carro e um revólver calibre .38 para filha e o genro, que seriam os autores do homicídio. Investigador aposentado disse também que vítima estava ameaçando a família e por isso ajudou o casal.

Em depoimento na delegacia, ele preferiu se manter em silêncio e, em audiência de custódia, prisão em flagrante foi convertida para prisão preventiva, pelo juiz. Policial está em cela da 3ª Delegacia de Polícia Civil.

O CASO

Testemunhas relataram que Wesley morava na região e saiu para comprar pão. Casal que estava em uma caminhonete Hiux prata passou e disparou várias vezes contra a vítima.

Jovem foi atingido por três tiros, correu e entrou na casa de um morador. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros foram acionados, mas Wesley não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do resgate.

Vítima tinha passagens por furto e roubo.