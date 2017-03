RIVALIDADE EM CAMPO Casal Gre-Nal faz compra para filha e se prepara para disputa de times gaúchos Apesar de torcerem para times diferentes, o clima é de paz

Pela primeira vez, em março de 2015, gremistas e colorados tiveram a oportunidade de ir ao duelo num espaço em comum, a chamada torcida mista. Objetivo da inovação era mostrar que a rivalidade no jogo de futebol não passava de torcida para times diferentes e que a paz pode prevalecer durante a disputa esportiva.

Vestidos com camisetas de times rivais, Rodrigo e Juliane Kirst são provas de que as opções são respeitadas até mesmo dentro de casa. Prevista para nascer no final de maio, Bianca já ganhou do pai enxoval com as cores do time favorito, o Internacional.

Antes de o jogo começar, os dois aproveitaram para passear em Campo Grande, onde residem. Vestidos cada um com a camiseta do time de preferência, atraem olhares curiosos de quem passa por eles.

Grêmio e Internacional, o Gre-Nal 412, jogam hoje às 18h30, na Arena e vale pela sexta rodada do Gauchão. O Grêmio está em terceiro no campeonato com 10 pontos, enquanto o Inter é o quinto, com seis.