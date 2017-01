INSEGURANÇA Casal fica refém de assaltantes

por meia hora na Capital Nos primeiros dias do ano, 458 pessoas foram assaltadas na cidade

Em mais um episódio de violência em Campo Grande, casal foi dominado por assaltantes e mantido refém durante meia hora, na noite de ontem (23). Mulher, de 29 anos, e o marido, de 30, guardavam carro na garagem da casa, localizada na Rua Canindé, no Bairro Tiradentes, quando foram surpreendidos pelos criminosos.

Dois jovens, um deles com arma de fogo, obrigaram as vítimas a entrar na casa e amarraram as mãos somente do homem. A mulher não foi imobilizada, mas permaneceu na mira da arma dos ladrões. O casal ficou refém durante cerca de 30 minutos e a dupla fugiu levado automóvel Ka, aparelhos eletrônicos e outros pertences.

RECUPERADO

Por volta das 3h40min de hoje, policiais militares recuperaram o veículo Ka perto de shopping na saída para Cuiabá. Testemunhas disseram que viram o carro sendo abandonado por dois homens que contaram com apoio de dois motociclistas para saírem do local.

ÍNDICES

Altos índices demonstram a fragilidade da segurança pública em Mato Grosso do Sul. Entre o dia 1º e as primeiras horas deste dia 24, ocorreram em todo o Estado, 694 roubos. 458 deles foram praticados na Capital, representando média de 19 casos por dia. Os dados são da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).