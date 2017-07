Moreninhas Casa era usada como depósito de 422 kg de maconha Imóvel estava vazio no momento da chegada dos policiais

Batalhão de Choque da Polícia Militar apreendeu na noite de ontem, nas Moreninhas IV, em Campo Grande, 422 quilos de maconha armazenados em uma casa vazia. Os policiais chegaram ao imóvel por meio de denúncia anônima apontando que o local estaria sendo usado como depósito.



A droga estava armazenada em caixas de papelão e com marcações distintas, o que sugere que seriam entregues a destinatários distintos, configurando o consórcio do tráfico. Esta prática é adotada pelo crime organizado para minimizar os custos com logística e prejuízos em eventuais apreensões.



De acordo com o Choque, o material foi recolhido da casa situada à Rua Clotilde Chaia, e encaminhado para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), que ficará responsável pela investigação acerca dos traficantes envolvidos. Até o momento ninguém foi preso.