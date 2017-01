Campo Grande Carro que seguia em alta velocidade cai

em córrego e garota de 15 anos morre Duas jovens ficaram feridas e quatro rapazes que estavam no carro fugiram

Adolescente identificada apenas como Isabela, de aproximadamente 15 anos, morreu em acidente que aconteceu hoje de madrugada, na Rua Petrópolis, Jardim Anahí, em Campo Grande. Outras duas jovens ficaram feridas e quatro rapazes que estavam no mesmo veículo fugiram do local e são procurados pela polícia.

Informações do Batalhão da Polícia Militar de Trânsito (BPTran) dão conta de que as sete pessoas ocupavam veículo Monza, quando condutor, que segua em alta velocidade, perdeu controle da direção. Automóvel colidiu na guia da esquerda, em seguida, bateu na guia da direita e caiu no córrego.

Isabela morreu no local do acidente, enquanto outras duas jovens, sendo uma adolescente e uma adulta, foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e levadas para a Santa Casa. Já os quatro rapazes que também estavam no carro fugiram e são procurados pela polícia para esclarecer o caso.