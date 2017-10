TRÂNSITO Carro invade calçada e derruba muro de centro espírita da Capital Grades e cerca elétrica ficaram totalmente destruídos com o acidente

28 OUT 2017

Um carro invadiu a calçada e derrubou o muro do centro espírita Cristo Curador na madrugada deste sábado (28), na avenida Bandeirantes, em Campo Grande.

De acordo com a professora e colaboradora do centro, Bia Marçay, 40, a funcionária da limpeza chegou às 7h de hoje e encontrou a fachada do local toda destruída.

"Vamos registrar a ocorrência na polícia e ver se algum comércio aqui perto tem imagens de câmeras de segurança para identificar o carro", disse.

O muro, grades e cerca elétrica ficaram totalmente destruídos com o acidente em que o motorista fugiu em seguida. Ainda segundo Bia, essa é a primeira vez que acontece algo do tipo no centro.

"Já houve alguns furtos aqui, mas nada desse tipo", completou.