Acidente Carro em alta velocidade bate

em moto e deixa dois feridos na Capital Vítimas tiveram ferimentos graves e foram encaminhadas à Santa Casa

Um acidente deixou duas pessoas feridas na tarde de hoje na Avenida Fábio Zahran com a Fernando Corrêa da Costa, em Campo Grande.

Nádia Lima, de 36 anos, presenciou a colisão e ajudou no socorro das vítimas. Ela disse à reportagem do Portal Correio do Estado que o veículo Gol vermelho estava seguindo em alta velocidade, quando ao virar a rua colidiu com motocicleta Honda vermelha, que era ocupada por dois jovens.

O condutor do Gol fugiu sem prestar socorro às vítimas. Os jovens, de aproximadamente 22 anos, foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para a Santa Casa com ferimentos graves.