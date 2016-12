COLISÃO VIOLENTA Carro capota em avenida da

Capital com grávida de seis meses Vítima ficou presa ao cinto, com veículo de cabeça para baixo

Grávida de seis meses foi levada pelos Bombeiros para a Santa Casa de Campo Grande no meio da tarde de hoje. Ela estava em Voyage que capotou depois de ser atingido por Escort. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Lino Vilacha com a Rua Cândido Garcia Lima, no Nova Lima, na Capital.

Renan e Bruna Ferreira, 26 e 23 anos respectivamente, seguiam em Voyage no sentido centro-bairro quando foram atingidos por veículo conduzido por Saulo José Luis, 32 anos.

Por conta do impacto, o carro que transportava o casal capotou e Bruna ficou presa pelo cinto de segurança. A enfermeira Quitéria Batista Paulo, 53 anos, que mora na região, foi chamada por vizinhos e ajudou no resgate. Ela disse que só auxiliou no suporte e manteve as vias aéreas abertas para a grávida respirar.

A suspeita dos Bombeiros é que Bruna fraturou a clavícula, enquanto o marido dela reclamou de dores na costela.

O motorista do Escort tinha sinais de estar alcoolizado, pontuou a Polícia Militar de Trânsito. Ele foi encaminhado para a delegacia para realizar teste do bafômetro.

Saulo José Luis também retirou o veículo dele do local do acidente e o estacionou em uma rua lateral. Em conversa com a reportagem do Portal Correio do Estado​, o motorista alegou que não fugiu, mora na região e estava indo à casa de uma prima junto com o irmão, que estava no veículo.

A atendente de padaria Cláudia Regina Apolinário, 41 anos, estava no local do acidente e reclamou que a via apresenta muito risco e houve vários pedidos para ser instalado no local uma lombada para tentar reduzir o número de acidentes. Os pedidos foram encaminhados à Prefeitura de Campo Grande e também houve solicitação a vereadores. "Já perdi a conta do número de ofícios que encaminhei à prefeitura", afirmou.

Ela e o esposo acompanharam o resgate do casal. O homem ajudou a retirar a porta do Voyage para manter mais arejado o espaço onde a grávida ficou presa. Ela só foi retirada do veículo pelos Bombeiros.