Acidente Carro capota depois de ser atingido por veículo que invadiu preferencial Acidente aconteceu no bairro Parati e motorista assumiu a culpa

Um veículo capotou e condutora ficou ferida depois de ser atingida por outro carro, que invadiu a preferencial e provocou o acidente, no início da tarde de hoje, no bairo Parati, em Campo Grande.

Motorista que estava em um Voyage, de uma empresa prestadora de serviços de telefonia, assumiu a culpa pelo acidente.

Ele disse que seguia pela rua do Hipódromo e, no cruzamento, não percebeu que a rua Jorge Chaia era preferencial e entrou na via, atingindo outro Voyage, que capotou com o impacto.

Uma mulher conduzia o veículo que capotou e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.