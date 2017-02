ACIDENTE Motociclista fica ferido ao ser atingido por picape durante manobra de conversão Ambos seguiam na mesma rua e viraram ao mesmo tempo para entrar em avenida

Pedreiro Geovane do Carmo, 33 anos, ficou ferido depois de ter a motocicleta que conduzia atingida por uma picape, na tarde de hoje, em Campo Grande. Acidente aconteceu quando ambos faziam conversão para entrar em avenida.

Vítima estava em uma motocicleta e seguia pela rua Tenente Lira, quando ao fazer conversão para entrar na Avenida Tamandaré foi atingido por um Fiat Strada, que seguia pela mesma rua e tentou fazer a mesma manobra.

Geovane disse que não viu o condutor da picape, Gilmar Pereira, 46, dar seta para entrar na avenida. Na batida, pneu dianteiro esquerdo da Strada estourou.

Corpo de Bombeiros foi acionado e motociclista, que reclamava de dor nas costas, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Leblon, com escoriações.

Motorista do carro não teve ferimentos. No momento do acidente, ele seguia para devolver uma bicicleta que atingiu com o carro na semana passada e ficou responsável pelo conserto.