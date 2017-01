CAMPO GRANDE Carreta estacionada há uma semana em posto pega fogo e mobiliza bombeiros Ainda não se sabe o que teria motivado as chamas

Fogo na cabine de carreta assustou trabalhadores de um posto localizado em Campo Grande, na saída para Três Lagoas, na tarde de hoje. Corpo de Bombeiros precisou agir rápido para que danos não fossem maiores.

De acordo com trabalhador do estabelecimento, veículos estão estacionados a mais de uma semana no pátio do posto e funcionários só perceberam o fogo quando escutaram um barulho. Ainda não se sabe o que teria provocado as chamas.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionado e rapidamente o incêndio foi cessado. Não houve vítimas e ninguém soube informar se carretas estavam carregadas ou qual a carga que estava a bordo.

*colaborou Gerson Oliveira