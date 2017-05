BR-163 Carreta desvia de carro da CCR

e colide em bitrem na rodovia Motorista ficou preso nas ferragens e foi socorrido por bombeiros

Motorista Everton Welzer, de 26 anos, ficou preso nas ferragens ao se envolver em acidente de trânsito com duas carretas. Colisão aconteceu hoje de manhã, por volta das 10h, no km 477 da BR-163, no anel viário, em Campo Grande.

Testemunhas relataram à reportagem que Everton saiu de São Gabriel do Oeste com carreta vazia e seguia pela rodovia sentido região da saída para Cuiabá. Já o motorista Junior Henrique Vieira, 26 anos, conduzia carreta bitrem carregada com 29 toneladas de carvão de petróleo com destino a Bodoquena.

Junior transitava pela BR quando, pouco antes do Condomínio Dahma, se deparou com veículo da concessionária CCR MS Via, que estaria mal posicionado e em trecho mal sinalizado. Para evitar colisão, motorista desviou do carro da concessionária e direcionou a carreta para o acostamento da pista contrária, momento em que colidiu com o bitrem conduzido por Everton.

Tenente do Corpo de Bombeiros, Victor Shiroma, explicou que Everton ficou preso nas ferragens e socorristas se empenharam durante 30 minutos no trabalho de desencarceramento. Vítima não teve lesões aparentes, estava consciente, orientada e reclamava de dores na perna direita que foi pressionada pelo volante da carreta. Ele foi levado para a Santa Casa.

Ainda de acordo com o tenente, por conta da colisão, teve princípio de incêndio, mas testemunhas conseguiram apagar as chamas que não atingiram o motorista que ficou preso nas ferragens.

Mecânico Rubens Vila Almeida, de 44 anos, trabalha nas proximidades do local do acidente e contou que o veículo da CCR estava em local mal sinalizado e, na ocasião, funcionários faziam a medição da rodovia. “Ao invés de socorrer as vítimas, eles fugiram”, reclamou a testemunha.