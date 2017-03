Maria Aparecida Pedrossian Carreta carregada com álcool

tomba em cruzamento na Capital Acidente aconteceu por volta das 15h de hoje

Carreta carregada com garrafas de álcool etílico líquido tombou por volta das 15h de hoje. Acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Ministro João Arinos com Rua Da Carioca, no Bairro Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande.

De acordo com testemunhas, na ocasião, motorista fazia curva na entrada do bairro, quando carreta tombou.

Parte da carga ficou espalhada sobre a pista. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e isolou a área para evitar outros acidentes.