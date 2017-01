Campo Grande 'Carona' em licitações paulistas é única saída para uniforme e kits, diz prefeito Processos para compra de materiais foram suspensos pelo ex-prefeito

A Prefeitura de Campo Grande vai pegar “carona” em processo licitatório da cidade de São Paulo para comprar kits e uniformes escolares para alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme). Nesta manhã, prefeito Marcos Trad (PSD) afirmou que essa é a única saída para que tudo esteja com os alunos o mais breve possível.

Iniciados em dezembro passado pela gestão Alcides Bernal (PP), os processos para concorrência de empresas interessadas em fornecer roupas e materiais para alunos foram suspensos no dia 28 de dezembro.

Os processos no modelo registro de preços teriam as propostas abertas no dia em que houve cancelamento divulgado pela prefeitura. O município, na época, disse que suspendeu tudo em razão de vários questionamentos feitos por empresas que participavam da concorrência.

Com o início das aulas da Reme marcado para o próximo dia 6 de fevereiro, a atual gestão se viu praticamente sem tempo para iniciar todo processo licitatório do zero. Com isso, optou-se em pegar “carona” em atas de preços de alguma grande cidade do país. São Paulo foi escolhida e, segundo a Secretaria Municipal de Educação (Semed), são aguardadas apenas autorizações da prefeitura de São Paulo.

Em agenda pública nesta manhã, Trad afirmou que seguiu parâmetros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para escolher atas que trouxessem melhor preço e melhor qualidade dos itens que serão entregues para os alunos.

“Não temos alternativa, se fazer licitação agora,que deveria ter iniciado na gestão anterior, vai demorar no mínimo de quatro a cinco meses. São atas que trazem beneficio para Campo Grande”, disse Marcos Trad.

A prefeitura prevê que kits e uniformes sejam entregues para alunos da Reme nas primeiras semanas de aula.