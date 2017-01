SONEGAÇÃO Empresa tenta burlar fiscalização e carga de cosméticos de R$ 216 mil é apreendida Carga estava escondida em caminhonete rebocada por guincho na BR-262

Carga de cosméticos irregular, avaliada em R$ 216 mil, foi apreendida hoje em fiscalização da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz), na BR-262, próximo a Campo Grande. Para tentar burlar o fisco, mercadoria estava sendo transportada em uma caminhonete que estava em cima de um guincho.

Durante fiscalização de rotina, fiscais abordaram o veículo. Motorista do guincho informou que caminhonete F-350 tinha quebrado e ele faria o transporte até uma oficina.

Um dos fiscais subiu para fazer a vistoria no veículo rebocado e encontrou inúmeras caixas na carroceria da caminhonete que supostamente estaria quebrada.

Questionado, motorista do guincho apresentou várias notas com destino a cidade de Andradina, em São Paulo, mas nenhuma que o autorizasse a circular com a mercadoria em Mato Grosso do Sul.

Por conta disso, produtos foram apreendidos e encaminhados para a Coordenadoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (Comfit).

Conforme os fiscais, empresa de cosméticos é reincidente na tentativa de sonegação. Valor da carga foi avaliada em R$ 216 mil e empresa terá que pagar mais de R$ 69,4 mil em impostos e multa. Depois da quitação destes valores, carga é liberada.