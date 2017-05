GRATUITA Capital terá academia de ginástica pública a partir do dia 22 de maio Inscrições serão das 6h às 11h e das 16h às 21h, no Parque Ayrton Senna

A partir da próxima segunda-feira (15) população em Campo Grande poderão se inscrever na primeira Academia de Musculação Pública da Capital, no Parque Ayrton Senna. As inscrições serão das 6h às 11h e das 16 às 21 horas.

A iniciativa é da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), em parceria com a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) e o projeto disponibilizará professores para acompanhamento de alunos que quiserem fazer musculação. O treino será no ‘estilo estúdio’ e o atendimento será personalizado.

Com treze aparelhos, a academia começará a funcionar a partir do dia 22 de maio, com horários alternados, das 6 às 11 e das 16 às 21 horas. Alunos terão uma semana para se inscreverem.

Ciclovia e Mountain bike

As pistas de Ciclovia e Mountain bike também foram inauguradas hoje pela Prefeitura de Campo Grande em com a Federação de Ciclismo de Mato Grosso do Sul (FMSC). A Ciclovia tem 500 metros de passeio e a pista de Mountain bike conta com 2.460 metros. As atividades acontecerão gratuitamente e as pistas já poderão ser utilizadas a partir de amanhã.