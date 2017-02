BPChoque Cão farejador encontra cocaína

e traficante é preso em flagrante Prisão aconteceu ontem no Bairro Tarsila do Amaral, na Capital

Jayson Gonçalves de Freitas, de 29 anos, foi preso por volta das 13h de ontem depois que cão farejador do Batalhão da Polícia Militar de Choque (BPChoque) encontrou 450 pinos de cocaína em sofá de residência localizada na Rua Mãe Menininha, Bairro Tarsila do Amaral, em Campo Grande.

Consta no boletim de ocorrência registrado sobre o caso que equipe do BPChoque fazia ronda pela via pública quando abordou Jayson, que demonstrou nervosismo e tentou fugir entrando em uma residência.

O suspeito foi contido e durante vistoria militares encontraram no quintal três porções de cocaína. Já cão farejador do Choque encontrou no sofá, entre almofada do encosto e o acento, outros 450 pinos de cocaína, que totalizaram 464 gramas da droga.

Policiais também apreenderam balança, peneira, dinheiro e celulares. Jayson foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia.