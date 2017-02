CARINHO Cão dormindo entre casal morador

de rua comove no Centro da Capital Imagem foi registrada por delegado de polícia que ficou sensibilizado

Em meio a inúmeras ações de violência que diariamente são noticiadas em Campo Grande, gesto de amor e união entre ser humano e animal de estimação chama atenção e minimiza sentimento de revolta. Casal morador de rua protagonizou cena comovente quando dormia com cachorro entre eles.

O sono que parecia estar bem tranquilo para os três foi registrado logo no início da manhã de hoje, em calçada de empresa na Rua Antônio Maria Coelho, no Centro de Campo Grande.

Qum viu a cena e se sensibilizou foi o delegado Luís Alberto Ojeda, do Departamento de Polícia Especializada (DPE). “A caminho do trabalho vejo esse belo casal repousando com cachorrinho entre eles. Uma cena que vale o registro”, sinalizou.

A imagem chegou ao Whats App do Portal do Correio do Estado. Envie você também sugestão de matéria para o número de telefone (67) 9 9971-4437.