Cantor é investigado por promover festa com bebida alcóolica para adolescentes Sertanejo fez churrasco e menina de 14 anos bebeu vodka e cerveja

Cantor sertanejo, de 34 anos, é investigado por promover festa onde foram distribuídas bebidas alcoólicas a adolescentes, em Campo Grande.

De acordo com o delegado Mário Donizete, da Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca), caso foi denunciado pela mãe de uma menina de 14 anos.

Conforme versão da mulher, a filha saiu de casa no domingo dizendo que iria dormir na casa de uma amiga, mas foi até a casa, onde estava acontecendo churrasco com bebidas a vontade e ela teria bebido vodka e cerveja.

No dia seguinte, a mãe ligou para a menina e quando foi buscá-la, adolescente contou o caso. Ela procurou a delegacia para denunciar o cantor.

A adolescente já foi ouvida e confirmou ao delegado ter participado da festa e ingerido bebidas alcoólicas, mas não informou quem forneceu as bebidas.

Conforme o delegado, cantor ainda será ouvido e pode responder por crime previsto no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que é de vender, fornecer ainda que gratuitamente, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente produtos cujos componentes possam causar dependência”.

Ainda segundo o delegado, mesmo que não tenha dado a bebida, cantor pode ser responsabilizado por ser o promotor do evento. O caso está sendo investigado para descobrir se outras adolescentes participaram da festa.