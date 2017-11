Saúde Câncer de próstata é o que mais mata homens em Campo Grande Este ano, doença foi a causa das mortes de 21 homens na Capital

O câncer de próstata é o que mais causa morte de homens em Campo Grande, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau). Conforme dados divulgados, 15,4% dos óbitos por conta de tumores no sexo masculino, em segundo lugar está a doença nos pulmões e brônquios, 15%.

De acordo com a Sesau, dados levam em consideração as mortes registradas em 2016 e são da Coordenadoria de Estatísticas Vitais (Cevital). No primeiro semestre de 2017, o câncer de próstata foi a causa das mortes de 21 homens, enquanto que no ano anterior todo morreram 82. Em 2015, foram 79.

Os homens com mais de 65 anos são os que mais morreram deste tipo de câncer. Em 2016 foram 74, enquanto que sete tinha de 55 a 64, e um entre 35 e 44 anos.

Durante este mês é realizado o Novembro Azul e em todas as Unidades Básicas de Saúde e de Saúde da Família (UBS/UBSF) vão intensificar as ações para saúde do homem.

Novembro Azul

O lançamento do Novembro Azul foi realizado na manhã desta quarta-feira (1), na UBSF Tarumã - na região sul da cidade. Os profissionais da unidade falaram com pacientes sobre os cuidados e o diagnóstico precoce do câncer de próstata e outras doenças relacionadas à saúde do homem.

Durante este mês, as 67 UBS e UBSF vão intensificar o oferecer serviços de prevenção e promoção à saúde integral do homem, com agendamento de consultas médicas e de enfermagem, atendimento odontológico, atendimento no pré-natal do parceiro, ações de saúde em locais de grande concentração de homens como empresas e canteiros de obras.

Devem acontecer, também, ações educativas que incluem palestras sobre o tabagismo, prevenção à tuberculose e à violência, uso de álcool e drogas; oferta de atendimento em horário estendido voltado para a população masculina, aferição de pressão, vacinação; ofertas de exames e realização de testagem para HIV, sífilis e hepatites B e C.

Para a prevenção do câncer de próstata pode ser realizado o exame de PSA (antígeno prostático específico), para a detecção, controle e caso necessário, o encaminhamento aos serviços de referência para confirmação do diagnóstico e tratamento.

O Centro de Referência à Saúde do Homem Dr. Etiene de Albuquerque Palhano atende pacientes encaminhados via regulação para consulta em urologia geral, postectomia, infertilidade masculina, andrologia (disfunção erétil, ejaculação precoce e distúrbios sexuais), vasectomia (homens encaminhados pelo Serviço de Planejamento Familiar) e ultrassonografia.