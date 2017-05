Tráfico Campo-grandenses são presas com 90,7 kg de pasta base em SP Cada uma receberia R$ 3 mil para entregar carga em Jaú

Duas campo-grandenses, ambas com 37 anos, foram presas pelo Grupo Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da Polícia Militar de São Paulo, ontem (12), ao serem flagradas com 90,7 quilos de cocaína na rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-536), na região de Andradina (SP). A droga estava escondida no fundo falso de um veículo modelo Renault Duster abordado em fiscalização de rotina.

Segundo o portal de notícias H1 News, uma delas trabalha em Campo Grande como vendedora e a outra como podóloga. Elas confessaram terem recebido o automóvel já preparado com a droga na Capital, com o objetivo de entregar a desconhecidos no município de Jaú (SP). Pelo serviço, receberiam, cada uma, R$ 3 mil. A partir da pasta base de cocaína é possível extrair a coca pura refinada (cloridrato) e o crack, que é o subproduto.