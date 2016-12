NÃO É HISTÓRIA Campo-grandense estreia e vence desafio da pesca profissional em Três Lagoas Em estreia, participante foi consagrado campeão

Edmilson Martins, de 38 anos, estreou com vitória no desafio da Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas (APETEL), realizado no sábado, 3. Um dos organizadores do maior torneio de pesque-solte do Brasil é de Campo Grande, mas atualmente mora em Três Lagoas.

Há oito anos o torneio é realizado há nível nacional e conta com participantes de todas as partes do país, como Manaus, Amazonas, Minas Gerais, paraná, Goiás, Santa Catarina, dentre outros. “O maior evento de pesca esportiva do Brasil reuniu na edição deste ano 778 participantes, ou seja, 389 duplas”, contou Edmilson ao reforçar que pode ser realizado em trio também.

Com mais de R$ 200 mil em premiação, a pesca, que é praticada em dupla durante o torneio, não permite a participação dos organizadores. “Por conta disso resolvemos montar o desafio APETEL, para podermos participar também. O desafio é individual, realizado durante o ano todo e foi finalizado no dia 3 de dezembro. Esta foi a primeira vez que participei e já ganhei”, conta o atleta que faz questão de deixar alerta aos adeptos da prática da pesca.

“Temos que pescar com consciência. Pescar e soltar. Não estou dizendo que não devemos comer peixe, mas sim pescar com responsabilidade e preservar o peixe”, alerta Edmilson.

Para participar do torneio é preciso pagar uma taxa. No decorrer do ano o pescador tem que filmar o peixe pescado e enviar as imagens do vídeo para comissão avaliadora. “Os cinco maiores peixes contarão pontuação para o dia da final do torneio nacional. É o que chamamos de carta coringa, o que dá mais emoção na disputa, já que nem a comissão sabe quanto cada dupla tem de ponto”.

“Vale-se muito mais um peixe vivo do que um peixe morto”, finaliza o pescador. Quem quiser obter mais informações sobre o torneio pode entrar em contato com Edmilson pelo telefone 67 – 9292-1565.