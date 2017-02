Desaparecido Campo-grandense some ao comemorar aniversário e carro é achado em Corumbá Desesperada, família espera por notícias de Jorge

Homem que ontem completou 45 anos e foi identificado até agora como Jorge está desaparecido. A família procurou a polícia na manhã de hoje depois de receber informação, na madrugada, de que o carro do homem foi achado com traficantes em Corumbá.

Mãe de Jorge, que pediu para não ser identificada, mas que tem 60 anos, disse à reportagem que viu o filho pela última vez por volta das 19 horas de ontem. Ele passou em bar que a mãe possui, na avenida das Bandeiras, e disse que iria comemorar o aniversário.

Jorge, que trabalha como vendedor de sapatos, saiu do local em um Fiat Palio branco e não foi mais visto.

Mesmo preocupada com a ausência do filho em razão dele nunca ter domido fora da casa, a mãe imaginou que ele pudesse ter extendido a comemoração. No entato, foi acordada na madrugada por policiais informando que o veículo, que está em nome dela, foi apreendido em Corumbá.

Policiais disseram à mulher que no carro havia quatro homens. Policiais desconfiaram dos rapazes e todos foram parados e presos. Segundo a polícia, eles são traficantes.

Jorge continua desaparecido e a reportagem não conseguiu contato com a Polícia Militar de Corumbá para mais detalhes sobre a apreensão do veículo e pistas sobre o homem.