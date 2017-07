Tráfico de Drogas Campo-grandense preso no interior de São Paulo com 64,4 quilos de cocaína Droga era transportada em uma camionete D20 ocupada pelo homem de 56 anos

Carga de 64,4 quilos de cocaína boliviana foi apreendida ontem, em Paulicéia (SP). A droga, interceptada por policiais da 2ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, na SP-294, era transportada por E.H.S., 56, morador em Campo Grande. O veículo que ele usava, uma caminhonete GM/Chevrolet D20, cor preta, ano 1987, também apresentava placas da Capital.



De acordo com a polícia paulista, a equipe do 2º BPMR abordou E.H.S. para fiscalização de rotina. Após a fiscalização dos documentos apresentados e consultas foi realizada busca veicular minuciosa, momento em que os militares localizaram no interior do tanque de combustível, 60 tabletes de cocaína, que pesaram 64,4 quilos.



O motorista disse que foi contratado por um desconhecido, em Campo Grande, para fazer o transporte da droga até a cidade de Londrina (PR) e pelo serviço recebeu a quantia de R$ 3 mil. Depois de autuado em flagrante, o traficante será encaminhado amanhã para a Cadeia Pública de Presidente Venceslau (SP).



Em Curitiba



Também ontem, em Curitiba, a Polícia Federal apreendeu 285 quilos de cocaína. A droga estava no Bairro Uberaba. Um homem de 39 anos foi preso em flagrante e junto com ele os agentes encontraram R$ 10 mil. No local onde ele estava também foram achados três veículos, sendo um deles um caminhão de pequeno porte com fundo falso. As ações da Federal foram desencadeadas depois de informações de que uma grande remessa de entorpecente boliviano havia chegado à cidade.