NO VERMELHO Campo Grande tem deficit financeiro

de até R$ 30 milhões por mês Equipe de transição analisa o que será feito para equilibrar contas

O deficit no orçamento de Campo Grande vai de R$ 25 a R$ 30 milhões por mês. A informação foi divulgada hoje depois de reunião com as equipes de transição do atual prefeito Alcides Bernal (PP) e do eleito Marquinhos Trad (PSD). Nova reunião para detalhamento da situação do município será realizada durante a tarde.

“A gente tem que ver de que forma precisamos tratar isso”, declarou o economista Pedro Pedrossian Neto, integrante da equipe de transição do prefeito que assume em janeiro. Ele disse, ainda, que todas as medidas para contenção de gastos e aumento da receita serão analisadas.

“Existem diversas formas de aumentar a arrecadação e cada uma delas implica uma estratégia diferente. A ideia é que a gente não vá fazer aumento de imposto porque isso a sociedade rejeita. Mas a gente pode fazer diversas coisas para racionalizar e otimizar a administração tributária”, completou Pedrossian.

Em relação aos restos a pagar, o economista informou que estes dados ainda serão verificados pela equipe técnica. Ele detalhou ainda que a prefeitura tem dinheiro em caixa suficiente apenas para arcar com os compromissos daquele mês. “No passado, nós tínhamos em caixa suficiente para dois ou três meses de encaixe”.

Com este cenário, o economista explica que ainda não é possível traçar o cronograma de trabalho. “Este é um ano de arrumar a casa. Colocando as contas em ordem a gente pode efetivar tudo aquilo que foi discutido na eleição”.

OUTROS ASSUNTOS

Marquinhos Trad disse que, durante a reunião, pediu para o atual prefeito tomar providências para garantir a distribuição dos kits escolares dentro do prazo. “Ele está muito bem intencionado. Acredito que ele vai licitar e deixar tudo em ordem”.

Outras solicitações foram em relação a manutenção da tarifa de ônibus e do Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU). “Pedi novamente reajuste zero. No máximo, a reposição inflacionária que é garantida por lei”.

O prefeito eleito contou que, se for necessário, fará novas visitas à Câmara neste fim da gestão de Bernal. “Vamos explicar tecnicamente [para os vereadores] o que acontece eles votando sim ou não e qual prejuízo que pode vir para Campo Grande.

NOVA REUNIÃO

Além de Pedrossian, Bernal e Marquinhos, participaram da reunião o procurador-geral do município, Denir Souza Nantes, e os secretários municipais de Administração, Ricardo Ballock; de Receita, Planejamento e Controle, Disney Fernandes e adjunta Maria do Amparo Araújo Melo; de Governo e Relações Institucionais, Odimar Marcon.

Outros integrantes da equipe de transição de Marquinhos são Gilberto Cavalcante e Alexandre Ávalos.