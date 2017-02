SAÚDE Campo Grande procura voluntários

para testar vacina contra a dengue São necessários 1,2 mil para participar dos testes, mas número não foi alcançado

Com previsão de imunizar 1,2 mil pessoas em Campo Grande como parte da pesquisa que desenvolve a primeira vacina brasileira contra a dengue, os testes em humanos ainda não alcançaram o número ideal de participantes em Mato Grosso do Sul. O médico infectologista e professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Erivaldo Elias Júnior - coordenador do projeto no Estado -, explica que a terceira e última fase ainda não teve início por falta de voluntários. “Nós não temos como testar a eficácia da vacina se não tivermos pessoas dispostas a receberem a dose. Precisamos da colaboração dos voluntários, só assim nossa pesquisa terá êxito”, afirmou.

Dois grupos de voluntários já começaram a receber as doses, os de 7 a 17 nos e os de 18 a 59 anos, no entanto o grupo de 2 a 6 anos ainda não tem voluntários e por isso a previsão é de que o último conjunto só comece a ser imunizado dentro de pelo menos dois meses. “No caso de crianças e adolescentes, abaixo de 18 anos, é necessário que os pais (pai e mãe) ou responsáveis compareçam para orientações e também para formalização da participação na pesquisa. “Muitas pessoas têm medo, mas a vacina é segura e os testes são justamente para comprovar isso. Só assim toda a população poderá ter acesso a ela (vacina) no futuro”, afirmou o médico.

