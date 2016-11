ESPORTE Campeonato estadual de kart encerra com família Volpe no pódio

Sexta e última etapa do Campeonato Estadual de Kart de Mato Grosso do Sul realizada no Kartódromo Ayrton Sena, nas Moreninhas, em Campo Grande, consagrou Regis Deckner Volpe, de 17 anos, campeão das duas baterias.

A primeira tomada aconteceu às 9h50min. Apesar de ter largado em segundo, Regis conquistou o primeiro lugar. A segunda posição ficou com Fernando Toledo e o terceiro com a irmã de Regis, Yara Volpe.

A segunda bateria foi marcada por incidente logo na largada. “Meu kart bateu na lateral do kart de Rodrigo Stefanini. O meu ficou na pista e o dele saiu, nisso ele foi para a última posição”, contou o piloto.

Mesmo com punição de 10 segundos e tendo largado em quinto lugar, Regis novamente venceu e ocupou o primeiro lugar no pódio. José Carlos Rolim chegou em segundo e Yara Volpe em terceiro.

Ao todo participaram 13 pessoas na categoria super F4. Disputaram a prova pilotos de Ponta Porã, Chapadão do Sul e Campo Grande.