Campo Grande Caminhoneiros fazem protesto no anel viário por aumento do preço do frete Carretas e caminhões são abordados e orientados a dar meia-volta

Caminhoneiros que protestam pelo aumento do frete e diminuição do valor do óleo diesel no Estado fazem manifestação no anel viário de Campo Grande, entre as rodovias BR-163 e 262, nesta manhã. Impedidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) de bloquear o tráfego de veículos, manifestantes abordam caminhoneiros e os orientam a fazer retorno até um posto de combustíveis, na saída da Capital para Sidrolândia.

Valcir Francisco da Silva é proprietário de transportadora e disse à reportagem que a manifestação estava marcada para iniciar às 7 horas, no entanto, houve orientação de PRFs para que a rodovia não fosse fechada porque não havia permissão para o protesto.

Inicialmente, em carros de passeio, os manifestantes estacionaram às margens do anel viário, mas por volta das 8 horas iniciaram abordagem a motoristas de veículos pesados.

No meio da rodovia, os que participam do ato conversam com caminhoneiros e pedem para que, em apoio ao movimento, eles deem meia-volta e dirijam em direção a um posto de combustíveis, na saída para Sidrolândia, onde haverá concentração do grupo.

Até o momento, não há congestionamento na rodovia e equipes da PRF acompanham o protesto.

Em relação ao motivo do ato, os manifestantes afirmam que levantamento do Sindicato das Empresas do Transporte de Cargas e Logística de MS (Setlog/MS) indica que nos últimos três anos 200 empresa do setor fecharam. Além da crise econômica, aumento dos impostos e altas tarifas cobradas nos pedágios da BR-163 são apontados como motivos que levaram ao fechamento.

“Queremos mostrar o que está acontecendo. Queremos que o reajuste cubra pelo menos os custos do transporte, completa Valcir, um dos que participa da manifestação.