Parque dos Poderes Caminhões são flagrados jogando

restos de construções em rua Caso aconteceu ontem e população exige fiscalização

Leitor do Portal Correio do Estado flagrou na tarde de ontem (31) restos de construção sendo jogados em um terreno abandonado na rua Dos Sedex, bairro Parque dos Poderes em Campo Grande. Segundo a denúncia, os resíduos são levados por caminhões de uma empresa e depositados em terreno abandonado.

De acordo com leitor que não quis ser identificado e que passava pelo local, caminhões carregados com o aterro saíam de um terreno onde até o ano passado funcionava o hipermercado Max Atacadista, hoje desativado, na Avenida Ernesto Geisel, e levavam tudo para terreno no Parque dos Poderes.

O leitor que trabalha no ramo de caçambas ainda informou que vários caminhões estavam transportando o conteúdo, porém, viu apenas um descarregando o aterro no terreno abandonado, que segundo ele tem bastante lixo.

"Somos discriminados por sermos caçambeiros, as pessoas acham que jogamos lixos por aí, mas agora temos um local certo para depositar nossas caçambas, mas esses caminhões estão totalmente irregulares”, afirma.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura para saber se as fiscalizações são realizadas adequadamente na região, e qual é o procedimento para quem joga lixo irregular em terrenos abandonados, e em resposta a assessoria informou que a região do Parque dos Poderes possui prefeitura própria.

