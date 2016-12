Capital Caminhões causam transtornos no centro em protesto contra interdição de aterro Empresas reclamam que não têm onde jogar entulho

Cerca de 70 caminhões-caçambas transitaram em carreata hoje de manhã, pelas ruas do centro de Campo Grande e causaram transtornos em protesto contra a interdição do aterro de entulho, no Jardim Noroeste, determinada pelo Poder Judiciário no último dia 10.

Presidente da Associação Campo-grandense de Locação de Bens Materiais, José Artur Almeida, disse ao Correio do Estado que a previsão é de que as construções não irão demorar a parar, tendo em vista que muitas das 120 empresas que atuam no segmento não têm mais caçamba para locar.

Os compartimentos utilizados para depositar sobras de materiais utilizados em obras ainda estão com os clientes, cheias e paradas porque não tem onde descarregar os entulhos.

Ontem, catadores de materiais recicláveis usaram restos de janela e madeira para fechar duas vezes, de manhã e à tarde, o acesso ao aterro de entulhos de Campo Grande, na BR-163. Exigência dos trabalhadores é para que o local volte a funcionar normalmente.

Caminhões carregados também foram impedidos de entrar no aterro.