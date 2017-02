BR-163 Caminhão da Capital é apreendido com mais de 2 toneladas de maconha Traficante fugiu correndo ao notar que policiais sentiram cheiro da droga

Caminhão com placas de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi apreendido com mais de 2 toneladas de maconha, ontem (1º), por policiais rodoviários federais, na BR-163, em Tocantins.

De acordo com notícia do G1, enquanto era abordado em barreira de fiscalização, o motorista percebeu que policial sentiu cheiro do entorpecente e fugiu correndo. Agentes encontraram 2,2 mil quilos de maconha que estavam escondidos dentro de sacos na carroceria do caminhão. Essa foi a maior apreensão de drogas da PRF no Tocantins.

Buscas foram feitas pelo traficante, mas ele não foi encontrado. A droga será transportada para a Polícia Federal em Palmas. Para isso, contará com escolta do Grupo de Operações Especiais da PRF. Isso porque em apreensões como esta existe a possibilidade de os criminosos tentarem resgatar a droga.

Polícia investiga se o carregamento, assim como o caminhão, também saiu do Mato Grosso do Sul.