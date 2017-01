TRÂNSITO Caminhão bate em motocicleta e

31 JAN 2017 Por MARESSA MENDONÇA E MARIANE CHIANEZI 15h:59

Polícia Militar de trânsito foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente - Paulo Ribas/Correio do Estado Motociclista, que não teve identidade divulgada, ficou ferido depois de se envolver em acidente com caminhão, na tarde de hoje, na Mata do Jacinto em Campo Grande. Com o impacto da batida, ele foi parar embaixo do veículo. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados e o homem foi levado para a Santa Casa. O motorista do caminhão, de 39 anos, que pediu para não ter o nome divulgado, contou que estava na Rua Guilherme Corrêa e depois de cruzar pela Rua Afro Puga acabou batendo. “Quando vi não deu tempo de parar, o motoqueiro já estava embaixo do caminhão”, lamentou. O jovem machucou o peito e teve ferimentos no nariz e no queixo. Ele foi levado para o hospital consciente e desorientado. Batalhão da Polícia Militar de Trânsito (BPTran) também foi acionado para apurar as circunstâncias do acidente.

