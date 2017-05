tudo filmado Câmeras de segurança registram ação de bandidos durante roubo à estabelecimento Proprietária foi rendida e ameaçada de morte caso tentasse fugir

Câmeras de segurança flagraram ação de bandidos, sendo um armado, na noite de ontem (8), em uma conveniência no Jardim Guanabara, em Campo Grande. Proprietária e funcionária foram rendidas pelos suspeitos, que levaram dois celulares, uma aliança de ouro e R$ 700.

Funcionária do local, que preferiu não se identificar, disse ao Portal Correio do Estado que criminosos renderam a dona do estabelecimento e a levaram para o caixa.

“Ela estava do lado de fora falando ao celular e viu quando eles vinham em direção a ela. Um estava com uma arma. Minha patroa tentou correr, mas o que estava com a arma disse para ela ficar parada, senão iria atirar”, disse.

O suspeito armado levou a mulher para o caixa e a obrigou a entregar o dinheiro. Ainda conforme a funcionária, ladrão dizia o tempo todo que queria mais dinheiro e “só estava pegando o que era dele”.

Depois da ação, eles fugiram em uma motocicleta modelo Biz. Mãe da proprietária do comércio, que está debilitada por conta de um procedimento cirúrgico, assistiu a toda ação pelo circuito interno de segurança. Boletim de ocorrência ainda não foi registrado e vítima seguiria para a delegacia hoje para comunicar o ocorrido.

Na tentativa de localizar os bandidos, familiares compartilharam o vídeo que filmou a ação dos assaltantes pedindo que pessoas que tenham pistas avisem a polícia pelo 190.

VEJA O VÍDEO