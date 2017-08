no portal caiobá Câmera filma acidente de moto que matou uma pessoa e polícia requisita imagens Investigação quer confirmar quem conduzia Falcon na hora da batida

Câmeras de segurança que ficam próximas de onde aconteceu acidente entre duas motos, na Rua Cachoeira do Campo, no Portal Caiobá, em Campo Grande, vão auxiliar a Polícia Civil a identificar com exatidão quem era o condutor do veículo que acabou causando a colisão.

Na batida, Evandro Barros da Silva, 35 anos, morreu mesmo com o trabalho do Samu de tentar reanimá-lo. Ele estava em uma Falcon, que também era ocupada por Lúcio Flávio dos Santos Valhiente, 33 anos, proprietário da moto.

Na outra moto, uma Honda Biz, Anderson Batista Rocha, 24 anos, também ficou ferido. Tanto ele como Lúcio Flávio foram encaminhados para a Santa Casa de Campo Grande.

O acidente foi na Rua Cachoeira do Campo com Rua das Valquírias e uma residência quase em frente de onde houve a batida tem câmera de segurança. A polícia solicitou as imagens para conseguir identificar detalhes.

Uma das dúvidas que permaneceu é se quem conduzia a Falcon era Evandro ou Lúcio Flávio. Uma conclusão que policiais chegaram, depois de perícia, é que o condutor da moto maior invadiu a pista contrária e atingiu a Biz.

Testemunhas relataram ao Portal Correio do Estado que o piloto da Falcon estaria fazendo uma ultrapassagem.

Lúcio Flávio e Evandro estavam em uma festa e teriam saído juntos para buscar cordas de um violão. O dono da moto toca o instrumento. Essa versão foi mencionada por Tatiany de Souza Galvão, 33, que é esposa de Lúcio Flávio.

O boletim de ocorrência do acidente foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor pelo delegado Giulliano Biacio, plantonista na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga.