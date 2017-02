POLÍTICA Câmara precisará controlar excesso

de amizade e rivalidade Prefeito e vereadores defendem diálogo franco e transparência

Encontrar ponto de equilíbrio entre excesso de amizade e rivalidade será um dos desafios a que estarão sujeitos os vereadores de Campo Grande. A tônica dos discursos, alinhados ao do prefeito Marcos Trad (PSD), inclui como prioridades o diálogo franco e busca por transparência.

Na retomada dos trabalhos legislativos, na quarta-feira, o prefeito pontuou que pretende apresentar mensagem de responsabilidade. “Não é nada que eles não possam compreender, pois fizeram juramento à Constituição de fazer o melhor pela cidade, como eu fiz também”.

Diferente da administração anterior, conforme Chiquinho Telles (PSD), projetos podem seguir trâmite do diálogo prévio para evitar que sejam vetados, arquivados ou simplesmente fiquem esquecidos. Harmonia, no entanto, não eximiria os legisladores de fiscalizar os atos do Executivo.

Eduardo Romero (Rede), por sua vez, pontuou que a grande tônica da nova legislatura será manter diálogo equilibrado, além de “sem excesso de amizade e rivalidade”. Somente assim, avalia o vereador, haveriam decisões mais alinhadas aos anseios da sociedade.

No ano passado, foram reeleitos 10 dos 29 vereadores que compõe o Legislativo. Enquanto se busca mudança de rumo, alguns deles ainda lidam com fantasmas como a Operação Coffee Break, que os investigou por suposta compra de votos para cassar o prefeito Alcides Bernal (PP). A denúncia está pendente de parecer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). * Colaborou Lucia Morel