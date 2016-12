ABANDONO Calçadas e terrenos estão tomados por sujeira; situação preocupa moradores Vizinhos de áreas estão pagando para que terrenos sejam limpos

Calçadas e terrenos cheios de entulho e lixo em Campo Grande são comuns e em alguns casos, quem mora perto desses locais acaba fazendo o serviço que o dono deveria, e limpa ou manda limpar. Foi o que aconteceu na Vila Progresso, onde o vendedor José Lima, de 53 anos, pagou para que imóvel de 1.080 metros quadrados na rua São Miguel - entre a Thomas Edison e a Aristóteles -, que fica em frente à sua casa, fosse limpo.

O local é cercado por tapumes de alumínio, mas mesmo assim, acumula lixo e entulho. Na calçada já se vê o descaso, com mato alto e restos de construção jogados. A visão de dentro é ainda pior, com a vegetação tomando conta e impedindo qualquer visão do solo. “O risco aí são os bichos, que surgem mesmo”, lamentou José, que há cerca de 20 dias pagou para que a calçada fosse capinada. “O dono mesmo não está nem aí”, diz.

