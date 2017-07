AERO RANCHO Buscas pelo corpo de Kauan ainda não foram retomadas Hoje pela manhã, bombeiros procuravam corpo de menino em poço

As buscas pelo corpo de criança que pode ser de Kauan Andrade Soares dos Santos, de 9 anos, ainda não foram retomadas na tarde de hoje (28). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, por enquanto a corporação não foi informada de novas buscas.

O menino Kaun está desaparecido há mais de um mês e na manhã de hoje, bombeiros retomaram as buscas em poço perto do Rio Annhanduí, na Avenida Thyrson de Almeida, no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Ontem, os bombeiros chegaram a instalar refletores para auxiliar as equipes no local, mas as buscas foram suspensas depois das 18h.