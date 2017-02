140 KM DE CRATERAS Buracos de Campo Grande formariam 'caminho' até Aquidauana Prefeitura informou que Capital tem 280 mil para serem tapados

Que Campo Grande está repleta de buracos, isso todos já sabem. Para se ter ideia da dimensão do problema, a prefeitura divulgou, nesta terça-feira (24), que do dia 1º de janeiro até 16 de fevereiro foram 28.922 crateras fechadas. Ainda conforme a prefeitura, se colocados um na frente do outro, teriam 14 quilômetros de extensão.

Isso ainda é pouco perto do que falta. A informação do município é de que ainda restam cerca de 280 mil buracos a serem tapados. Caso fossem colocados um na frente do outro, a distância seria 140 quilômetros, a distância de Campo Grande até Aquidauana.

SERVIÇO

Em entrevista ao Jornal Correio do Estado, o secretário de obras da Capital, Rudi Fiorese, destacou que o tapa-buraco é a prioridade neste primeiro momento. Ele prometeu que até maio pelo menos as principais ruas e avenidas da cidade estarão em boa situação de tráfego.

São 20 equipes trabalhando nas ruas. Elas cobrem cerca de mil crateras por dia.