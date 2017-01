EM ALERTA Buraco em local onde cratera já 'engoliu' carro preocupa moradores na Capital Em janeiro de 2013 um carro foi engolido por erosão no mesmo local

Buraco na via próximo à ponte do Córrego Lagoa, na Rua Gen. Alberto Carlos de Mendonça, região do Bairro São Conrado, começa a crescer e moradores estão em alerta.

Preocupação dos populares é compreensível, pois há quatro anos, em janeiro de 2013, uma cratera cedeu no asfalto e um carro foi engolido exatamente no mesmo ponto onde o atual buraco tomou forma.

Leitor do Portal Correio do Estado registrou situação da rua que, além de estar com a fissura cada vez maior, causa transtorno aos motorista, pois está totalmente esburacada.

Conforme o morador da região, há quase uma semana, dois cavaletes foram colocados próximo ao buraco para impedir o trajeto dos veículos, o que acaba causando congestionamento e confusão no trânsito.

Medo da população é ainda maior, pois por ali, caminhões e ônibus das linhas dos Bairros São Conrado e Santa Emília realizam trajeto.

POSICIONAMENTO

A assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal informou que o problema já está sob conhecimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação (Seintrha) e relatou que contratempo só será de fato resolvido, assim que a tubulação, feita em 2002, for trocada.

Uma equipe da Seintrha foi ao local nesta tarde e realizou o serviço de tapar a fissura e reforçar ao redor da via para evitar incidentes.

Não há prazo para que obra completa seja feita, pois o material para que troca da tubulação no solo seja realizada está em processo de aquisição pela prefeitura, mas que será feito assim que possível.

*Matéria atualizada às 16h35 para acréscimo de informações

FALE CONOSCO - Essa matéria foi sugerida por leitor através das redes sociais, envie também sua sugestão para o nosso Whatsapp, pelo número 9 9971-4437 ou pelo nosso Facebook.