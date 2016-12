VIA ABANDONADA Bueiro aberto há 20 dias

vira armadilha para motoristas Obstáculo perigoso fica na Rua Macaé com a Jaboatão, no Sílvia Regina

29 DEZ 2016 Por RODOLFO CÉSAR 10h:41

Sinalização improvisada com galhos tenta alertar motoristas para bueiro aberto na Rua Macaé - Vinícius Santana A tampa de bueiro na Rua Macaé, com Rua Jaboatão, no bairro Sílvia Regina, em Campo Grande, desapareceu há 20 dias e até a manhã de hoje não tinha sido recolocada. Como a via é de grande circulação de veículos, moradores desistiram de cobrar da Prefeitura da Capital e da concessionária Águas Guariroba e improvisaram a solução do problema. Colocaram vários galhos para sinalizar aos motoristas. Como já faz dias que a medida foi tomada, as folhas já estão secas. Relato de moradores menciona que o maior perigo é à noite. A falta de visibilidade aumenta as chances de carros e motos caírem no obstáculo. Por isso quem vive por ali preferiu colocar galhos. "Para desviar ainda é preciso entrar na contramão. Quem mora por ali sabe da situação, mas quem não é da região pode ainda bater nos galhos ou cair. Principalmente à noite, que a visibilidade é pior", comentou o fotógrafo Vinícius Santana, que registrou a situação hoje pela manhã. Ao lado da pista de rodagem ainda há uma ciclovia. Em algumas situações, veículos estariam usando a ciclofaixa para desviar do bueiro aberto. A via serve para acesso a moradores de prédios do Jardim Petrópolis e também de escolas. A reportagem entrou em contato com a Águas Guariroba, que informou averiguar a situação. Equipe foi enviada para o endereço. WHATSAPP - Essa matéria foi sugerida por leitor através do nosso WhatsApp, envie sua sugestão pelo número (67) 9 9971-4437.

