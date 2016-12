VÍTIMA E AUTOR PRESOS Dois brigam no meio de rua e um

deles atira em bairro da Capital Envolvidos eram foragidos da Justiça e ficaram presos em delegacia

Briga entre dois rapazes teve agressões e tiros em meio ao cruzamento entre as ruas Lírio dos Campos e Travessa Lions, no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande, por volta das 19h de ontem.

Policiais militares atuavam pela região quando foram abordados por testemunhas que viram momento em que dois homens brigavam no meio da via pública. Márcio Wesley, 25 anos, que estaria de motocicleta agrediu Matheus de Araújo, 20 anos, com golpes de capacete e depois atirou contra o rival, mas ele não foi atingido.

Durante buscas pela região, Márcio foi localizado e estava com pistola de calibre 380. Contra o autor da tentativa de homicídio e a vítima havia mandados de prisão e ambos permaneceram detidos na delegacia onde o caso foi registrado, da Vila Piratininga.