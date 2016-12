TENTATIVA DE ASSASSINATO Briga em festa de Natal termina

com duas pessoas esfaqueadas Confusão envolveu casal de irmãos e cunhado, por volta das 3h

Briga entre familiares durante festa em comemoração de Natal terminou com agressões e duas pessoas esfaqueadas. O caso aconteceu por volta das 3h, na Rua José Barnabé de Mesquita, na Vila Duque de Caxias, em Campo Grande.

Conforme Boletim de Ocorrência, Robson Oliveira, de 33 anos, que foi detido como autor na tentativa de homicídio, contou que consumia bebida alcoólica com irmã, 30 anos, e cunhado, 34, quando o casal começou a se desentender. Em determinado momento, o cunhado passou a esganar a esposa na frente de Robson que interferiu na agressão contra a irmã, armado com faca.

Robson acertou três golpes no cunhado e durante briga também sofreu corte na mão. As facadas acertaram o homem no braço direito e duas no tórax e ele foi levado à Santa Casa.

Robson também recebeu atendimento médico por causa do corte na mão e depois de liberado foi levado para delegacia. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e lesão corporal dolosa no âmbito da violência doméstica.