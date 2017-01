Córrego Imbirussu Bombeiros retomam buscas por

garoto que desaperceu com chuva Cauã estava com dois primos e ambos conseguiram escapar de correnteza

Os Bombeiros de Campo Grande retomam nas primeiras horas de hoje as buscas pelo menino de 12 anos identificado apenas como Cauã. Ele desapareceu quando nadava com outros dois primos no córrego Imbirussu, ontem à tarde.

A correnteza aumentou muito rápido depois da chuva, relataram testemunhas, e a água levou os jovens. Um deles conseguiu escapar, outro segurou-se a um tronco e foi socorrido logo depois. Cauã acabou levado.

O córrego fica nas imediações da Rua Macaé, no bairro Silvia Regina, e durante parte da tarde equipe de mergulhadores fizeram diversas buscas. Elas foram suspensas com o anoitecer, porque a visibilidade ficou muito prejudicada. Além disso, voltou a chover na noite de ontem.

O Imbirussu transbordou com a chuva e foi necessário, ontem, a abertura de comportas para dar vazão e auxiliar no serviço de resgate.

Conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em pouco mais de uma hora de chuva no final da tarde de ontem, foram registrados 57,4 mm de água em Campo Grande. Quantidade foi suficiente para causar alagamento na Rua Joaquim Murtinho, onde a água invadiu calçadas e comércios, na esquina com a Avenida Fernando Corrêa da Costa.