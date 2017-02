CARNAVAL Blocos iniciam folia a partir de amanhã

em Campo Grande Capital terá blocos de rua e desfile de escolas de samba

O Carnaval em Campo Grande contará com diversas atrações a partir de amanhã, entre elas blocos de rua e desfiles das escolas. No domingo, às 18h, será realizado o desfile dos blocos carnavalescos na Esplanada Ferroviária.

Para quem quiser pular Carnaval no Cordão Valu, o bloco estará na Esplanada nos dias 25 e 28 a partir das 14h. O bloco Vai Quem Vem estará na praça do Radio Clube, no domingo, às 16h e o Capivara Blasé nos dias 27 e 4 de março, também na Esplanda Ferrroviária.

Os desfiles acontecem a partir da segunda-feira na Avenida Alfredo Scaff, no bairro Santo Amaro, próximo à Praça do Papa. As apresentações ocorrem a partir das 20h e seguem até às 01h da manhã da terça-feira.

Na noite do dia 28, mais desfiles estão programados também a partir das 20h. A apuração acontece no dia 1º de março na Concha Acústica Família Espíndola, na praça Radio Clube a partir das 17h e a noite da premiação será no mesmo lugar a partir das 19h30 na sexta-feira, dia 3 de março.

SHOPPINGS

Os shoppings também realizam festas de Carnaval, com atenção ao público infantil. No domingo e segunda-feira, o Norte Sul Plaza promove o Carnaval das Crianças, com recreação, pintura facial, entre outras atrações. No Bosque dos Ipês, também haverá pintura facial e outras diversões para a criançada, como desfile de fantasias. As atividades serão no dia 28, das 14h às 15h30.