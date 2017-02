Campo Grande Blocos de rua animam foliões da

Capital a uma semana do carnaval Folia começou na manhã de hoje com os blocos de rua

Faltando dez dias para o carnaval, blocos de rua já estão a todo vapor. O Bloco das Depravadas reuniu foliões e deu início as festividades na manhã de hoje, na Rua 14 de Julho, em Campo Grande. Já o Cordão Valu convida os foliões no evento que antecede o carnaval e que acontece hoje, a partir das 18h, com preço à R $5 e, após às 19h, R$10, na quadra da Escola de Samba Igrejinha, que fica na Avenida Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo.

O Cordão Valu tem mais de 10 anos arrastando os foliões para o centro da cidade e, por se tratar de um bloco independente e popular, os organizadores encontraram desafios para mantê-lo na rua de forma gratuita.

A fundadora do bloco, Silvana Valu, explica que é de extrema importância a participação dos foliões nos pré-carnavais, que acontecem desde janeiro, para arrecadar fundos e manter o bloco na folia.

“É importante ressaltar que o bloco não tem como objetivo lucrar, o que a gente precisa é de apoio para continuar com a festa do Cordão, para pagar a estrutura, o som, e coisas assim. É aí que contamos com os foliões, desse incentivo”, informa.

O Cordão Valu desfila no sábado (25), e se despede na terça-feira (28), encerramento do carnaval.