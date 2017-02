CARNAVAL NA CAPITAL Bloco “Vai quem vem” junta estilos musicais de várias partes do Brasil pro Carnaval Diversidade de ritmos é marca do bloco que mistura estilos da música brasileira

Ao som de famosas marchinhas como “Me dá um dinheiro aí”, “Mamãe eu Quero” e “A bruxa vem aí”, o bloco “Vai quem vem” embalou o público campo-grandense no sábado de Carnaval. Apesar do tempo chuvoso, a expectativa da Polícia Militar era de que cinco mil foliões comparecessem à Praça do Rádio Clube.

O grupo “Vai quem vem” foi formado há dois anos por músicos profissionais e dá nome ao bloco. Segundo o cantor Vinil Moraes, tudo surgiu da ideia de apresentar mais uma opção de folia, com variados estilos musicais que são sucesso pelo País. “Somos formados por 24 amigos músicos que vieram de todo o canto do Brasil, como das regiões Norte e Nordeste. Este é nosso diferencial”, disse.

A primeira exibição foi no Carnaval do ano passado. A diversidade cultural entre os instrumentistas garantiu o sucesso, levando ao público gêneros como samba, axé, frevo, maracatu e outros, além claro, de composições próprias que são repercutidas em outros blocos como o Cordão Valu.

“Também temos uma versão modificada da marchinha ‘Doutor, eu não me engano,meu coração é corintiano’, que virou ‘Doutor, eu não me engano, meu coração é operariano’ [em alusão ao Operário Futebol Clube, um dos times mais tradicionais do Estado]”.

O sábado ainda teve outras atrações na Capital. Às 19 horas começou o desfile de blocos na Esplanada Ferroviária. Diante de aproximadamente dez mil pessoas, sete cordões (ritmados por instrumento de sopro) e 13 blocos de embalo (compostos por baterias), passaram pelo crivo dos cinco julgados da Associação dos Blocos, Bandas, Cordões e Cordéis Carnavalescos (Ablanc). Estava em disputa o título de bloco mais animado e melhor porta estandarte. Os dois vencedores em cada categoria levaram troféus