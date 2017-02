capivara blazé Bloco atrai muitas crianças

para o Carnaval na Esplanada Festa começou às 15h e só termina às 2h de terça-feira

O Bloco Capivara Blazé vai para o samba na tarde hoje e promete atrair até 10 mil pessoas para a Esplanada Ferroviária, em Campo Grande, entre às 15h e 2h de terça-feira (28).

No meio da tarde, muitas crianças foram com os pais para pularem no Carnaval. "Ano passado viemos e gostamos muito. A minha única preocupação é com o calor e o sol agora à tarde.", contou a professora Edna da Silva, 37 anos, que levou a filha de 7 anos.

A motivação da criançada em ir para a Esplanada Ferroviária é, além da música e alegria na rua, os artistas que fazem pintura de rosto. A filha de Edna foi uma das que entrou na brincadeira.

Teve gente também que foi sem filhos e como não conseguiu viajar, não quis passar em branco na festa. "Essa é a primeira vez que venho no bloco. Não tive outra escolha e estou acompanhando uns amigos", contou Nathália Lima, 21 anos, estudante.

Os shows na Esplanada Ferroviária hoje terão cinco bandas e a música só vai terminar na madrugada. Veja fotos desta tarde.

