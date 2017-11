cerco a motoristas Blitze flagram dois motoristas

embriagados nessa madrugada Polícia Militar fez abordagem em duas avenidas da Capital

Dois condutores foram presos por dirigir embriagado na noite desta terça-feira (14), em Campo Grande. Os flagrantes aconteceram durante duas blitze que foram realizadas nas Avenidas Gunter Hans e Afonso Pena.

Ao todo, conforme o Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BpTran), 26 multas foram aplicadas durante as fiscalizações e 11 motoristas foram flagrados sem habilitação.

Já durante todo o dia de ontem, 57 autos de infração foram lavrados pelos policiais de trânsito, sendo que 15 condutores foram flagrados dirigindo sem habilitação e quatro condutores que estavam embriagados foram presos.

No balanço do BpTran, nesta terça-feira, 18 acidentes com vítima foram registrados. Outros dois casos não tiveram vítimas e 12 atendimentos foram realizados pelo Juizado de Trânsito, totalizando 32 acidentes na terça-feira.